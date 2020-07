A Petrobras anunciou nesta quinta-feira uma redução de suas perdas trimestrais no segundo trimestre e apontou "sinais de recuperação" da crise econômica global provocada pela pandemia de coronavírus.

A companhia com sede no Rio de Janeiro registrou uma perda líquida de 2,7 bilhões de reais no período abril-junho, inferiores às de 48,5 bilhões de reais do primeiro trimestre de 2020.