Trump defende distanciamento social e uso de máscaras para frear covid-19

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a defender o distanciamento social e o uso de máscaras e a aconselhar os cidadãos a evitar lugares lotados, para frear a disseminação da covid-19 no país. Em um evento na tarde desta quinta-feira, 30, o líder da Casa Branca pediu que os americanos que se recuperaram da doença doem plasma.



O diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas, Anthony Fauci, que também participou do evento, reforçou a mensagem de Trump sobre doação de plasma. "É uma parte importante de toda a resposta a esse surto", disse.



Fauci também repetiu que está "cautelosamente otimista" com a produção de vacinas experimentais contra a covid-19 e disse que isso de deve ao fato de que as fases iniciais de testes mostraram bons resultados referentes à imunização.