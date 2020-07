Pompeo ameaça retomar sanções na ONU se embargo de armas ao Irã for suspenso

O secretário de Estado Mike Pompeo deu sua indicação mais clara na quinta-feira de que os Estados Unidos tentarão impor sanções ao Irã na ONU se um embargo de armas contra esse país do Oriente Médio expirar.

Pompeo disse ao Comitê de Relações Exteriores do Senado que os Estados Unidos apresentariam uma resolução para estender o embargo contra o Irã "no futuro próximo" e que "esperamos que seja recebido com a aprovação de outros membros do P5", ou seja, os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança.

A Rússia e a China, dois dos cinco países com assento fixo no Conselho que detêm poder de veto, querem que o embargo da ONU à venda de armas convencionais ao Irã termine em 18 de outubro, conforme estabelecido em uma resolução de 2015.

"Se não for esse o caso, tomaremos as medidas necessárias para garantir que esse embargo de armas não expire", assegurou Pompeo aos legisladores.

Os Estados Unidos haviam dito anteriormente que têm autoridade para "reverter" as sanções econômicas da ONU que foram levantadas como parte de um acordo alcançado pelas principais potências com o Irã devido a restrições no programa nuclear de Teerã.

"Temos a capacidade de executar um 'snapback' e vamos usá-lo de uma maneira que proteja e defenda os Estados Unidos", disse Pompeo ao comitê.

A resolução de 2015 firmou um acordo de desnuclearização com o Irã negociado pelo ex-presidente Barack Obama, do qual o presidente Donald Trump se retirou em 2018.