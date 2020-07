Comunicado do Business Wire :Andersen Global

A Andersen Global anuncia sua entrada em Cotonou, Benim, com a adição de firma colaboradora, a Fiduciaire Conseil and Assistance (FCA), uma firma fundada há 20 anos que oferece serviços completos na área tributária e jurídica.

A firma, liderada pelo sócio-gerente Sybel Akuesson, combina as práticas tributária e jurídica sólidas e equilibradas com uma equipe de 17 profissionais que fornece assistência sobre direito trabalhista e empresarial além de oferecer capacidades tributárias completas para empresas em uma variedade de setores.

"Em um mundo cada vez mais complexo, o mercado africano começou a demandar um novo ritmo e escala na operação de negócios, especialmente quando se trata da demanda de serviços jurídicos", disse Sybel. "No espírito de colaboração, procuramos sempre por maneiras de crescer e melhorar como uma firma, e a nossa colaboração com a Andersen Global garante que possamos atender todas as necessidades tributárias e jurídicas de nossos clientes globalmente de uma maneira integrada."

"Sybel e sua equipe compartilham o compromisso da nossa organização com a independência e transparência", disse o presidente da Andersen Global e diretor executivo da Andersen, Mark Vorsatz. "A nossa junção com indivíduos que compartilham a mesma visão nos posiciona para oferecer soluções de ponta ainda mais abrangentes para nossos clientes e adiciona amplitude e profundidade à nossa presença na África, particularmente na África Ocidental. Atualmente, eles têm relacionamentos preexistentes com diversas das nossas firmas colaboradoras na África Ocidental, que é inestimável e nos permite manter uma vantagem competitiva na região. Concluímos praticamente nosso desenvolvimento na África Ocidental e somos agora a maior firma na região e no continente."

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica de todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos Estados Unidos, a Andersen Global conta hoje com mais de seis mil profissionais no mundo todo e está presente em mais de 184 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200730005959/pt/

Megan Tsuei Andersen Global 415-764-2700

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.