Mais de 340 mortos por chuvas no sul da Ásia

Mais de 340 pessoas morreram nas últimas semanas em meio à temporada de monções na Índia, Nepal e Bangladesh, onde as chuvas torrenciais afetaram de alguma forma milhões de pessoas, em plena pandemia de coronavírus.

No estado indiano de Bihar (leste), o mais pobre do país, 11 pessoas morreram e pelo menos quatro milhões foram afetadas pelo dilúvio.

Mais de 300.000 moradores de aldeias foram evacuados para campos de refugiados, em um Estado de 125 milhões de habitantes com um sistema de saúde precário.

Mais de 46.000 casos de COVID-19 foram registrados até o momento. Os habitantes de Bihar devem respeitar um novo confinamento de duas semanas desde meados de julho.

Em Bangladesh, 129 pessoas morreram por causa das piores inundações desde 2004, segundo as autoridades. No Nepal, os deslizamentos de terra e as inundações causaram pelo menos 155 mortes e 57 desaparecidos, de acordo com o Ministério do Interior.