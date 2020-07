Comunicado do Business Wire :Symplicity Corporation

Symplicity Corporation, líder mundial em soluções de empregabilidade de estudantes para alunos e recém-formados, tem o prazer de anunciar uma nova parceria com a Universidade de Tecnologia da América Central (UNITEC) em Honduras, parte do sistema da Laureate International Universities.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20200730005784/pt/

UNITEC Honduras (Photo: Business Wire)

A Symplicity tem mais de 20 anos de experiência em mercados internacionais, em parceria com instituições e empregadores para criar estratégias de empregabilidade a estudantes do ensino superior bem como apoiar escritórios de carreira e departamentos universitários. Mais de 2.000 universidades usam suas soluções de serviços para estudantes em mais de 35 países.

A UNITEC, uma das universidades mais reconhecidas e prestigiadas da América Central, estava em busca de uma solução de serviços de carreira no último ano para ajudar em seu processo de empregabilidade e procurando desenvolver a princípio um produto internamente. No entanto, o Symplicity® CSM? despertou o interesse da Diretora Executiva Rosalpina Rodríguez.

"Na UNITEC, estávamos procurando ativamente algo para conectar nossos serviços de empregadores em todos nossos campi", disse Rodríguez. "Com mais de 22.000 estudantes e 28.000 graduados, precisávamos de uma plataforma abrangente que permitisse a todos os nossos profissionais de serviços de carreira se envolverem ativamente com qualquer aluno, independentemente de onde estivessem localizados, a fim de garantir que todos recebessem o mesmo suporte para ter sucesso."

A parceria da Symplicity com a UNITEC Honduras é uma combinação perfeita. A UNITEC em Honduras atende a 22.000 estudantes. Muitas universidades da Laureate Education no Brasil, México e Austrália já usam a plataforma da Symplicity. A familiaridade da Symplicity com o sistema universitário e a região apontou a combinação correta com a UNITEC Honduras.

"Estamos entusiasmados em fazer parceria com a UNITEC em Honduras", disse o Presidente e Diretor Executivo da Symplicity Corporation, Matthew Small. "Em um curto período de tempo, a Symplicity espera oferecer uma experiência fantástica e um impacto significativo na carreira do aluno."

Essa parceria é um esforço contínuo da Symplicity para expandir o acesso ao mercado de trabalho mundial. Com a UNITEC fazendo parte da família Symplicity, ela se une a muitas outras universidades de liderança com diversas e crescentes populações de estudantes que utilizam o Symplicity CSM.

Sobre a UNITEC

A UNITEC é uma instituição privada de ensino superior e foi criada em 17 de dezembro de 1986. Sua finalidade fundamental era criar uma alternativa ao ensino universitário, com o objetivo de uma abordagem mais inovadora aos acadêmicos e uma abordagem mais eficaz ao modelo educacional. Atualmente, possui nove campi: cinco em Tegucigalpa, três em San Pedro Sula e outro em La Ceiba, que juntos possuem mais de 22.000 alunos matriculados e 28.000 graduados. A UNITEC faz parte da Laureate International Universities, um dos maiores sistemas universitários privados do mundo, operando em 10 países e com mais de 150 campi.

Sobre a Symplicity Corporation

Fundada em 1997 e sediada em Arlington, VA, a Symplicity é uma consultoria de confiança para o ensino superior há mais de 20 anos. A Symplicity fornece soluções abrangentes que ajudam as universidades a gerenciar melhor todos os aspectos da vida do aluno, incluindo serviços de carreira, conduta do aluno, bem-estar e gestão de deficiências. Com sua abordagem em todo o campus, a Symplicity permite que as universidades melhorem os resultados de empregabilidade, admissões, engajamento e classificações dos empregadores. Mais de 2.000 instituições de ensino superior em todo o mundo confiam nas soluções inovadoras da Symplicity. Acesse www.symplicity.com para saber mais.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200730005784/pt/

Symplicity Corporation Victoria Chapa Diretor Sênior de Marketing e Comunicações 703-351-0200 x7208 vchapa@symplicity.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.