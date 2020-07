Comunicado do Business Wire :Mitsubishi Hitachi Power Systems Americas, Inc.

Hecate Grid, uma empresa de armazenamento de energia formada pela Hecate Energy e InfraRed Capital Partners Limited (atuando em sua capacidade como administrador do InfraRed Infrastructure Fund V), assinou com a Mitsubishi Hitachi Power Systems Americas, Inc. (MHPS) o projeto Johanna Energy Storage System (ESS). A Hecate Grid será a proprietária e operará esse sistema de armazenamento de energia conectado à malha elétrica, que será apoiado por contratos de longo prazo com uma empresa de fornecimento de energia e um agregador a escolha da comunidade. A MHPS fornecerá o projeto completo e a engenharia, aquisições e a construção dos sistemas de armazenamento de energia de baterias (BESS), totalizando 20 megawatts (MW) / 80 megawatt- horas (MWh) na Johanna 1 e Johanna 2, em Santa Ana, e fará a manutenção do projeto de acordo com um contrato de manutenção de longo prazo de 10 anos. O projeto estará on-line até o final de 2020.

MHPS Americas will provide Hecate Grid battery energy storage systems (BESS) totaling 20 MW / 80 MWh as part of a multiyear study on clean distributed energy resources. Shown: Rendering of MHPS' BESS. (Photo: Business Wire)

O Johanna ESS é parte de um projeto essencial de integração de energia renovável à rede do Operador do Sistema Independente da Califórnia (ISO) para validar as premissas de capacidade de recurso de energia distribuída (DER), estudar as exigências da rede e desenvolver expertise tecnológica para implementação DER de larga escala. O estudo multicamadas determinará se a energia limpa distribuída pode compensar o aumento da demanda por eletricidade no Orange County central da Califórnia.

À medida que mais e mais energia renovável intermitente é acrescentada à malha energética da Califórnia, o armazenamento de energia se torna cada vez mais importante. O projeto Johanna ESS será uma fonte independente de armazenamento de energia de curto prazo que pode aliviar o congestionamento da rede e armazenar energia por até quatro horas durante períodos de excesso de alimentação das energias renováveis.

A MHPS fornecerá à Hecate Grid uma solução BESS completa, pronta para uso, incluindo um sistema de gerenciamento de baterias e sistema de energia de envio de energia para um projeto totalmente funcional até o ponto de conexão da usina de geração de energia. Para projetar sua solução BESS customizada e selecionar o melhor equipamento dos principais fornecedores, a MHPS se baseia em sua própria experiência OEM em projetos de baterias de lítio-íon e suas décadas de experiência em projetos de soluções de armazenamento de energia completos.

MHPS e Hecate Grid escolheram a química das baterias de fosfato de ferro e lítio (LiFePO4, comumente conhecidas como LFP) para esse projeto. LFP oferece estabilidade térmica e estabilidade química superior, o que reduz significativamente o risco de superaquecimento e incêndio em relação a outros produtos químicos. LFP também oferece vida útil mais longa do que outros produtos químicos.

Fazli Qadir, diretor de Tecnologia e vice-presidente executivo de Engenharia, Compras e Construção da Hecate Grid disse, "Com a MHPS como o nosso parceiro para o projeto Johanna ESS, temos o pacote completo. MHPS fornece experiência em armazenamento de energia, bem como cadeia de suprimentos global e escala para construir uma solução ESS econômica. Adicione a isso a capacidade EPC comprovada da MHPS, estabilidade financeira, experiência em manutenção de longo prazo e estamos confiantes de que escolhemos o parceiro certo para garantir um projeto de longo prazo bem-sucedido. Estamos ansiosos em avançar com a implementação de recursos de energia distribuída limpa no Sul da Califórnia com a MHPS".

Tom Cornell, vice-presidente de NEX da MHPS disse, "Na MHPS temos orgulho em entender as necessidades dos nossos clientes e fornecer soluções de armazenamento de energia de curta e longa duração. Antecipamos uma parceria benéfica com a Hecate Grid, que possui profunda experiência em projetos de armazenamento de energia em escala de rede pública para apoiar os esforços da Califórnia para avaliar, otimizar e avançar com as tecnologias de energia limpa viáveis. Estamos apoiando uma Mudança na Energia".

Sobre a Mitsubishi Hitachi Power Systems Americas, Inc.

A Mitsubishi Hitachi Power Systems Americas, Inc. (MHPS Americas), com sede em Lake Mary, Flórida, emprega mais de 2.000 especialistas e profissionais em geração e armazenamento de energia. Nossos funcionários estão focados em capacitar os clientes a combater de maneira acessível e confiável as mudanças climáticas, além de promover a prosperidade humana. A experiência da MHPS Americas inclui tecnologias e serviços de geração de energia renovável a gás natural, vapor, aeroderivados, geotérmica e distribuída, juntamente com sistemas de armazenamento de hidrogênio e bateria renováveis, soluções de sistemas de controle ambiental e soluções digitais que permitem operações autônomas e manutenção de energia ativos na América do Norte e do Sul. A MHPS Américas é uma subsidiária da Mitsubishi Hitachi Power Systems (MHPS), uma joint-venture entre a Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. e a Hitachi, Ltd. que integra suas operações em sistemas de geração de energia. A MHPS anunciou recentemente que seu nome mudará em breve para Mitsubishi Power.

Saiba mais sobre a MHPS visitando https://www.changeinpower.com/ e https://www.linkedin.com/company/mitsubishi-hitachi-power-systems-americas-inc-/.

Sobre a Hecate Grid

Formada em 2018 e sediada em Chicago, Illinois, a Hecate Grid é uma joint venture entre a Hecate Energy ("Hecate") e a InfraRed Capital Partners Limited ("InfraRed"), atuando em sua capacidade como administradora da InfraRed Infrastructure Fund V. Hecate Grid desenvolve, é proprietária e opera projetos de armazenamento de energia de baterias em escala de rede pública nos Estados Unidos e Canadá, com uma pipeline de desenvolvimento ativa superior a 1 GW.

Hecate Grid tira proveito da extensa experiência em operações e desenvolvimento de energia da Hecate Energy. Fundada em 2012, a Hecate Energy desenvolveu e construiu centenas de megawatts de projetos solares em operação totalizando mais de US$ 600 milhões em valor de ativos e assinou mais de 1 GW de PPAs de energia renovável. A empresa está em negociações para conquistar mais 1GW em novos projetos solares, com um pipeline de cerca de 11 GW de projetos em desenvolvimento.

InfraRed é um administrador de investimentos global focado em infraestrutura e imóveis com registro de rastreamento estabelecido ao longo de mais de 25 anos. Dos escritórios em Londres, Hong Kong, Nova York, Sydney, Seul e Cidade do México, a InfraRed gerencia ativamente mais de 200 projetos de infraestrutura e imóveis em 30 países, com mais de US$ 12 bilhões de capital social sob administração. Hecate Grid é um investimento do InfraRed Infrastructure Fund V, o quinto na série de fundos de investimentos em infraestrutura da InfraRed que foi formado em 2018.

Contato de Comunicações: Sharon Prater +1 407-688-6200 Sharon.Prater@amer.mhps.com

