Trump sugere adiamento da eleição presidencial por suposto risco de fraude

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu nesta quinta-feira o adiamento das eleições de novembro alegando que o coronavírus e a votação por correio ameaçam provocar fraudes no processo.

"Adiar as eleições até que as pessoas possam votar de maneira adequada, segura e protegida???", perguntou Trump no Twitter.

"Com a votação universal por correio (não o voto em ausência, que é bom), 2020 será a eleição mais IMPRECISA E FRAUDULENTA da história. Será um grande embaraço para os EUA", escreveu, no momento em que as pesquisas para a votação de novembro são ruins para o republicano.