PIB dos Estados Unidos despenca 32,9% no 2º trimestre devido à pandemia

A economia dos Estados Unidos registrou uma contração gigantesca no segundo trimestre devido à pandemia do novo coronavírus, com uma queda de 32,9% do Produto Interno Bruto (PIB), de acordo com os dados do governo publicados nesta quinta-feira.

A contração, que é menor que as expectativas dos analistas, representa o pior desempenho da história, desde o início dos registros em 1947.

Os dados publicados pelo Departamento do Comércio mostram o crescimento em ritmo anual e não podem ser comparados com os indicadores utilizados por outras economias desenvolvidas.