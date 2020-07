PIB do México sofre queda histórica de 17,3% no 2o trimestre

A economia mexicana, segunda maior da América Latina depois do Brasil e fortemente atingida pela pandemia da COVID-19, caiu 17,3% no segundo trimestre de 2020, sua maior queda já registrada - aponta a estimativa preliminar do Instituto Nacional de Estatística (INEGI) divulgada nesta quinta-feira (30).

O Produto Interno Bruto (PIB) "diminuiu (-) 17,3% em termos reais no trimestre abril-junho de 2020 frente ao trimestre anterior, com números ajustados pela sazonalidade", afirma o comunicado do INEGI.

Esta é a maior queda desde que o INEGI passou a registrar a atividade econômica.

Na comparação anual, a economia mexicana mostrou um retrocesso real de 18,9%, ainda segundo estimativas do INEGI.

"Por componentes, o PIB das atividades secundárias recuou (-) 23,6%, o das terciárias (-) 14,5%, e o das atividades primárias (-) 2,5% no segundo trimestre deste ano em relação ao trimestre anterior", acrescenta o comunicado.

O Banco do México (central) antecipa uma queda entre 8,3% e 8,8% para 2020, "devido à profundidade e à duração das consequências" da pandemia da COVID-19, conforme sua estimativa de 27 de maio.

A economia mexicana se encontra semiparalisada desde o final de março, por causa das restrições impostas pela quarentena, o que aprofundou a crise econômica que o país já vinha arrastando.

Desde junho, algumas atividades foram retomadas, como nas indústrias manufatureira, automotiva e de mineração, enquanto diversos estabelecimentos comerciais, restaurantes e hotéis reabriram com restrições em sua capacidade.

A maioria dos trabalhadores formais segue confinada em suas casas, enquanto o importante setor dedicado à economia informal teve sua renda severamente reduzida.

Com esse novo retrocesso, de acordo com a série sequencial do INEGI e em comparação com o período imediatamente anterior, a economia mexicana já acumula cinco trimestres consecutivos de declínio. Em 2019, o PIB caiu 0,1%.