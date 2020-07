PIB do México sofre queda histórica de 17,3% no 2o trimestre

A economia mexicana, segunda maior da América Latina depois do Brasil e fortemente atingida pela pandemia da COVID-19, caiu 17,3% no segundo trimestre de 2020, sua maior queda já registrado - aponta a estimativa preliminar do Instituto Nacional de Estatística (INEGI) divulgada nesta quinta-feira (30).

O Produto Interno Bruto (PIB) "diminuiu (-) 17,3% em termos reais no trimestre abril-junho de 2020 frente ao trimestre anterior, com números ajustados pela sazonalidade", afirma o comunicado do INEGI.