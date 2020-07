Os 32 russos de um grupo militar considerado próximo ao Kremlin e detidos em Belarus são suspeitos de preparar "atos de terrorismo" antes das eleições presidenciais, anunciaram nesta quinta-feira as autoridades de Minsk.

"As pessoas detidas são suspeitas de preparar atos de terrorismo no território de Belarus", afirmou o secretário de Estado do Conselho de Segurança Nacional, Andrei Ravkov, que confirmou ainda que as autoridades procuram outros 170 possíveis suspeitos.

"De acordo com algumas informações eram até 200 e procuramos os outros. Eles são com uma agulha no palheiro", completou.

As eleições presidenciais de Belarus estão programadas para 9 de agosto.

O autoritário presidente Alexander Lukashenko, no poder desde 1994 e que busca o sexto mandato, acusa a Rússia de apoiar seus opositores.

As relações entre Rússia e Belarus são tradicionalmente cordiais, mas também registram momentos de tensão por disputas no setor de energia.

Nos últimos meses, Lukashenko denunciou a pressão russa e as tentativas de manipular as eleições presidenciais.