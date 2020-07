AB InBev registra forte queda no lucro no 2º trimestre por coronavírus

O grupo de capital belga e brasileiro AB InBev, líder mundial do setor de cervejas, anunciou uma queda expressiva do lucro no segundo trimestre e advertiu que a pandemia de COVID-19 pode ter "um efeito negativo maiúsculo" em sua situação financeira.

O lucro líquido de abril a junho foi de 351 milhões de dólares, contra 2,484 bilhões de dólares no mesmo período em 2019.

O grupo, que reiterou no fim de março a totalidade de suas perspectivas para 2020, registrou perdas no primeiro trimestre devido à crise de saúde.

"Nossos resultados do segundo trimestre foram impactados de maneira considerável pela pandemia de COVID-19", destaca a empresa em um comunicado.

A AB InBev, que possui as marcas Budweiser, Stella Artois e Corona, entre outras, afirma no comunicado que "nossa empresa, nossa situação financeira, nossos fluxos de caixa e nossos resultados operacionais foram e provavelmente continuarão sendo impactados de maneira negativa pela pandemia de COVID-19".