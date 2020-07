Mundo supera 17 milhões de casos de coronavírus

Mais de 17 milhões de casos do novo coronavírus foram oficialmente registrados no mundo, mais da metade deles em apenas três países, de acordo com um balanço da AFP com base em fontes oficiais e atualizado às 7H00 GMT (4H00 de Brasília) desta quinta-feira.

Ao menos 17.022.877 de pessoas contraíram a COVID-19 e 666.586 morreram, de acordo com dados oficiais.

Estados Unidos, com 4.426.982 casos e 150.713 vítimas fatais, Brasil (2.552.265 casos e 90.134 mortes) e Índia (1.583.792 e 34.968 óbitos) são os três países mais afetados.

O ritmo da pandemia continua acelerando no mundo, com um milhão de casos detectados nos últimos quatro dias.