Brasil supera 90.000 mortes por COVID-19

O novo coronavírus já provocou a morte de mais de 90.000 pessoas no Brasil, onde a pandemia não dá trégua, com uma média móvel de mais de mil falecimentos diários desde o início de julho, de acordo com dados divulgados nesta quarta-feira (29) pelo Ministério da Saúde.

Nas últimas 24 horas, foram registradas 1.595 mortes, elevando o total no país a 90.134. Trata-se de um recorde diário desde o primeiro falecimento em território brasileiro, em 16 de março. O cálculo inclui o balanço de terça-feira do estado de São Paulo, que havia adiado sua publicação.

Houve também um recorde de contaminações (69.074 nas últimas 24 horas), que agora totalizam 2.552.265. Os especialistas, porém, alertam para a possibilidade do número de contaminações estar fortemente subestimado devido à falta de testes de detecção no país.

A COVID-19 chegou ao Brasil em fevereiro, após ser detectada pela primeira vez na China em dezembro de 2019 e provocar a morte de milhares de pessoas na Europa. Desde então, o Brasil se tornou o segundo país mais atingido do mundo em números absolutos pela doença, atrás apenas dos Estados Unidos (4,3 milhões de casos e quase 150.000 mortes).

A escalada do número de óbitos mantém uma constância assustadora, com um aumento de 10.000 a cada 10 dias aproximadamente: a barreira dos 60.000 falecimentos foi superada em 1º de julho, a dos 70.000 em 10 de julho e a dos 80.000 no dia 20. Mantendo o ritmo, especialistas estimam que a marca de 100.000 mortes deverá ser alcançada na semana que vem. Até o fim do ano, a expectativa é de possíveis 200.000 mortes.

As tentativas de controle da pandemia têm sido comprometidas principalmente por sua politização.

Em nome da sobrevivência da economia, o presidente Jair Bolsonaro tem se mostrado um fervoroso opositor das medidas de confinamento impostas por governadores e prefeitos.

Já a maioria dos estados coloca atualmente em prática um processo de suspensão do confinamento julgado prematuro por especialistas.