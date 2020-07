Brasil supera 90.000 mortes por COVID-19

O novo coronavírus já provocou a morte de mais de 90.000 pessoas no Brasil, onde a pandemia não dá trégua, com uma média móvel de mais de mil falecimentos diários desde o início de julho, de acordo com dados divulgados nesta quarta-feira (29) pelo Ministério da Saúde.

Nas últimas 24 horas, registraram-se 1.595 mortes, elevando o total no país para 90.134. Trata-se de um recorde diário desde o primeiro falecimento em território brasileiro, em 16 de março. O cálculo, porém, inclui o balanço de terça-feira do estado de São Paulo, que havia adiado sua publicação.