Espanha e França registram recordes de contaminação diária

Os Estados Unidos notificaram 59.862 casos de covid-19 e 1.194 mortes pela doença nas últimas 24 horas, segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês). O país registra um total de 4.339.997 milhões de contaminações e 148.866 mil mortes.



O Estado americano da Califórnia apontou uma nova alta no número diário de mortes por covid-19. O Departamento de Saúde Pública divulgou que 197 pessoas morreram pela doença nas últimas 24 horas. O governo californiano registrou desde o começo da pandemia um total de 466.550 contaminações e 8.518 mortes confirmadas no Estado.



Europa



A Espanha registrou 1.153 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas, um novo recorde de contaminações diárias registradas desde 06 de maio, quando o Departamento de saúde espanhol contabilizou 1.318 novos casos diários. O país chegou a 282.641 mil contaminações por covid-19 e 28.436 óbitos desde o começo da pandemia.



Na França, de acordo com os dados mais recentes da Agência Nacional de Saúde, foram registrados 1.392 novos casos de coronavírus nesta quarta-feira, representando o maior aumento diário de casos em mais de um mês no país, que desde o começo da pandemia foram registrados 183.804 mil contaminações e 30.223 mortes por covid-19.



Globalmente



Dados coletados pela Universidade Johns Hopkins mostram que, em todo o mundo, os casos de covid-19 ultrapassaram a marca de 16,8 milhões. Já as mortes são mais de 662 mil.



Ainda de acordo com a Johns Hopkins, países que registram maior número de infecções por covid-19 em números absolutos, após os EUA, são o Brasil (2.483.191), Índia (1.531.669), Rússia (827.509) e África do Sul (459.761).