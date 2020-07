Trump desestima relatórios sobre 'recompensas' russas por morte de soldados americanos

O presidente americano, Donald Trump, desestimou relatórios que apontam que a Rússia pagou recompensas a combatentes talibãs que mataram soldados americanos no Afeganistão, e disse que não havia levado o problema ao colega russo, Vladimir Putin.

"Nunca discuti isso com ele", afirmou Trump em entrevista ao portal de notícias Axios. Os dois presidentes conversaram por telefone na semana passada.

No total, Trump conversou com o líder do Kremlin oito vezes desde o fim de fevereiro, quando foram apresentados relatórios da inteligência sobre as supostas recompensas russas, durante o briefing presidencial diário sigiloso, informou o Axios.

Trump afirma que nunca leu esta informação, embora o presidente tenha dito ao Axios durante a entrevista, gravada ontem, que lê as informações que recebe diariamente.

A Casa Branca afirma que Trump foi advertido verbalmente sobre o suposto complô para incentivar o assassinato de soldados americanos apenas depois que o jornal "The New York Times" publicou uma reportagem a respeito, no fim de junho.

Trump disse ao Axios que as denúncias "nunca chegaram" a seu gabinete e que a inteligência americana "não acreditou que a informação fosse verdadeira". Segundo a imprensa americana, as diferentes agências divergem sobre se as denúncias envolvendo o suposto esquema de recompensas são autênticas.