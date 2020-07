EUA sanciona filho mais velho do presidente sírio Bashar al-Assad

Os Estados Unidos incluíram em sua lista negativa, nesta quarta-feira (29), o filho mais velho do presidente sírio, Bashar al-Assad, Hafez, de 18 anos, como parte de uma nova rodada de sanções contra Damasco - anunciou o secretário de Estado americano, Mike Pompeo.

"Continuaremos responsabilizando Bashar al-Assad e seu governo por suas atrocidades, enquanto mantemos viva a memória de suas vítimas", disse Pompeo em comunicado.

"É hora da guerra brutal e desnecessária de Assad terminar", continuou.

Hafez al-Assad, de 18 anos e batizado em homenagem ao avô, não poderá viajar nem possuir ativos nos Estados Unidos, indicou o Departamento de Estado.

O jovem Hafez ganhou destaque, principalmente, por sua paixão pela matemática, participando de competições internacionais no Brasil e na Romênia.

Ao todo, o governo americano apontou 14 novas entidades e pessoas, após uma primeira onda de sanções anunciadas em meados de junho, quando entrou em vigor a chamada "Lei Cesar". O objetivo dessa legislação é privar de recursos o governo Assad e seus partidários.

Entre os afetados pelas novas sanções, está o empresário sírio Wassim Anwar al-Qatan, que participa de projetos importantes de construção em Damasco.

Os Estados Unidos ainda não se voltaram, porém, para os interesses comerciais do aliado-chave de Assad, a Rússia. Os temores de ação contra os investidores estrangeiros sob a "Lei Cesar" causaram estragos na economia da Síria, devastada pela guerra, deixando as esperanças de reconstrução turvas.

Washington já havia aplicado sanções contra Bashar al-Assad e sua esposa, Asma.

Segundo um funcionário de alto escalão do governo americano, as sanções contra o único filho adulto de Assad teriam o propósito de evitar que Hafez se torne uma ponte para sua família no exterior.

"É também porque vimos um aumento em sua proeminência dentro da família", destacou o funcionário à imprensa sob condição de anonimato.

"Os filhos adultos continuam essencialmente fazendo negócios em nome de seus pais sob sanção, ou de outros parentes adultos", completou a mesma fonte.

Os Estados Unidos também impuseram sanções ao empresário sírio Wassim Anwar al Qattan.

Segundo o Departamento do Tesouro, autoridades sírias concederam a ele um contrato para desenvolver um shopping center sofisticado, retirando o investidor anterior.

O major-general Zuhair Tawfik al Asad, membro da ampla família no poder, também foi sancionado junto com seu filho.

O alto oficial liderou a Primeira Divisão do Exército Sírio, que desde o início da revolta popular em 2011, antes do início da guerra generalizada, foi acusada de assassinato em massa e numerosas prisões em áreas próximas à capital Damasco.

As autoridades americanas disseram que as sanções são aplicadas em memória das vítimas do cerco contra a cidade de Hama em 2011 e do atentado, supostamente com o apoio da Rússia, a um mercado de Maarat al Numan, em Idlib, onde mais de 40 civis foram mortos, em 2019.

Idlib continua sendo a última fortaleza das forças da oposição, incluindo jihadistas que lutaram contra Asad.

Os Estados Unidos, no entanto, ainda não apontaram os interesses comerciais do principal aliado de Damasco, a Rússia.