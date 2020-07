Haiti em estado de alerta avançado para tempestade tropical

O Haiti emitiu um alerta laranja nesta quarta-feira (29) diante da chegada de uma tempestade tropical e se prepara para proteger seus habitantes das fortes chuvas e rajadas de vento esperadas para esta quinta-feira, enquanto tenta conter os casos de COVID-19.

"O que realmente se deve temer é a sucessão de desgraças que sempre podem ocorrer quando um evento como esse atinge o país, mas este ano, além disso, tudo isso se complica pela situação criada pela COVID-19", declarou à AFP Jerry Chandler, diretor do Corpo de Proteção Civil do Haiti.

As autoridades haitianas planejam abrir abrigos no norte do país, que seria a área mais afetada pelo clima, mas prevenir infecções nesses espaços representa um grande desafio.

Até o momento, o vírus provocou 7.400 casos e 158 mortes no país caribenho.