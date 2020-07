Comunicado do Business Wire :Feedzai

A PayU, uma das principais fornecedoras de serviços financeiros para mercados de alto crescimento em todo o mundo, e a Feedzai, uma das principais plataformas de gestão de riscos, anunciaram hoje a expansão de uma parceria que permitirá à PayU aumentar seus recursos de prevenção de fraudes na América Latina e na região EMEA (Europa, Oriente Médio e África).

Depois da implantação bem-sucedida da solução de monitoramento de transações na Europa, Oriente Médio e África, a PayU começará a implantar a mesma tecnologia central no Brasil, México, Colômbia, Argentina, Chile, Peru e Panamá, para detectar e prevenir de forma proativa atividades suspeitas de fraude.

"A PayU desenvolve continuamente produtos e serviços inovadores baseados em IA/ML, e a parceria com a Feedzai aumenta sua capacidade de oferecer transações seguras e contínuas a seus clientes" diz Gyorgy Tomso, diretor de operações da PayU para as regiões EMEA e LATAM. "Nossas plataformas on-line processam mais de seis milhões de transações e geram bilhões de pontos de dados todos os dias. Usando modelos complexos de ML, nossos cientistas de dados aproveitam esses dados em análises prescritivas para melhorar a experiência do cliente e reduzir os riscos financeiros. O gerenciamento de risco líder de mercado da Feedzai já provou ser um ótimo complemento na região EMEA, por isso estamos entusiasmados em continuar esse sucesso na América Latina."

O aprendizado de máquina está alterando fundamentalmente o setor de pagamentos, oferecendo aos líderes de mercado uma estrutura preparada para o futuro, capaz de fornecer serviços financeiros rápidos, confiáveis e contínuos.

"A tecnologia da Feedzai permite à PayU proteger sua importante base de clientes comerciais, aproveitando anos de experiência na combinação de técnicas avançadas de aprendizado de máquina com processamento de dados em tempo real" diz Nuno Sebastiao, presidente e CEO da Feedzai. "A PayU e a Feedzai compartilham uma visão comum de um mundo sem fronteiras financeiras, no qual o comércio é seguro e livre de barreiras."

O objetivo do novo projeto é proporcionar um sistema centralizado de prevenção e detecção de fraudes para a PayU LATAM, visando a padronização global dos processos.

Sobre a PayU

Uma empresa do grupo Prosus

PayU é a empresa de pagamentos e fintech da Prosus, um grupo global de internet para consumidores e um dos maiores investidores em tecnologia do mundo. Operando e investindo globalmente em mercados com potencial de crescimento no longo prazo, a Prosus constrói empresas líderes de internet para consumidores que capacitam pessoas e enriquecem comunidades. A Prosus está listada no mercado primário da Euronext Amsterdam (AEX: PRX) e no mercado secundário da JSE Limited (XJSE: PRX), e é de propriedade majoritária da Naspers. Para mais informações sobre a Prosus e suas empresas e investimentos, acesse www.prosus.com.

Sobre a Feedzai

A Feedzai é a líder de mercado no combate de crimes financeiros com inteligência artificial. Estamos codificando o futuro do comércio com a plataforma de gerenciamento de riscos mais avançada da atualidade, alimentada por big data e aprendizado de máquina. Fundada e desenvolvida por cientistas de dados e engenheiros aeroespaciais, a Feedzai tem uma missão: tornar os bancos e o comércio seguros. Com mais de 500 colaboradores, a Feedzai é considerada a melhor de sua categoria pela Aite e uma das empresas de IA mais bem-sucedidas pela Forbes. Os maiores bancos, processadores e varejistas do mundo usam os produtos de prevenção à fraude e lavagem de dinheiro da Feedzai para proteger trilhões de dólares e gerenciar riscos, melhorando a experiência do cliente.

