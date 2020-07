Serviço de inteligência exterior britânico terá novo chefe

Um ex-embaixador do Reino Unido na Turquia, Richard Moore, assumirá a liderança da inteligência estrangeira britânica, MI6, anunciou o ministério das Relações Exteriores na quarta-feira.

Atualmente diretor político desse ministério, Moore também foi vice-consultor de segurança nacional do governo.

Antes de ingressar na diplomacia britânica, ele já era membro da inteligência estrangeira, chamado Serviço de Inteligência Secreta (SIS) ou MI6.

Moore ingressou no MI6 em 1987, para o qual trabalho no Reino Unido e no exterior.

"Ele retorna ao SIS (Serviço de Inteligência Secreta) com considerável experiência e supervisionará o trabalho de um grupo de homens e mulheres cujos esforços raramente são vistos em público, mas são essenciais para a segurança e a prosperidade do Reino Unido", disse o ministro das Relações estrangeiras Dominic Raab em um comunicado.

O MI6 desempenha um papel importante na luta contra o terrorismo internacional, a proliferação de armas químicas, biológicas e nucleares e contra ataques cibernéticos ao Reino Unido e seus interesses.

Richard Moore sucede Alex Younger, que deixará o cargo depois de seis anos.

O chefe do MI6 é o único membro do serviço cujo nome é público.