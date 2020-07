Comunicado do Business Wire :Skilling

Skilling, a plataforma de trading on-line de Forex e CFD, com a nova nomeação sênior, David Berg, avançou com sua expansão global em 2020, estendendo a presença física da empresa para Londres, Reino Unido. David uniu-se ao Skilling Group no início deste mês, como diretor de vendas globais e responsável por criar uma divisão comercial global voltada para o cliente do Skilling no Reino Unido.

Pavel Spirin, CCO do Skilling Group, comentando a nomeação, falou:

"Londres é um centro financeiro global e um local importante para nós em termos de crescimento e expansão. Isso, provavelmente, não apenas nos dá acesso ao grupo de talentos mais diversificado do mundo, mas também nos coloca em uma boa posição no setor para a construção de relacionamentos importantes com nossos clientes, fornecedores e autoridades reguladoras. David é uma contratação importante para nós e estou muito animado por ver isso."

No início deste ano, Skilling já obteve uma autorização da Filial da FCA no Reino Unido para continuar operando nesse país após o Brexit. Inicialmente, abrirá um escritório de representação em Londres para acomodar suas metas imediatas de contratação e estratégicas em 2020, com mais avaliações a seguir no final do ano.

David une-se à Skilling com mais de 13 anos de experiência no setor. Atuou anteriormente em vários cargos seniores de vendas e comerciais na ActivTrades, ATFX, eToro, London Capital Group, entre outros.

"Estou emocionado por me juntar à Skilling em um estágio tão empolgante do ciclo de crescimento da empresa e espero impulsionar as operações comerciais e de vendas de Londres com novas ofertas e iniciativas de produtos", disse David, comentando sobre sua nova função no Skilling Group.

Fundada em 2016, Skilling possui licenças CySEC e FSA Seychelles e uma autorização da Filial da FCA no Reino Unido. A plataforma de negociação opera principalmente na Europa, mas expandiu-se para mercados fora da Europa no início deste ano com a aquisição da licença da FSA Seychelles e a adição da plataforma de negociação MetaTrader 4.

