Bancos europeus são duramente atingidos por pandemia

Os bancos europeus mergulharam no segundo trimestre do ano na tempestade econômica deflagrada pela pandemia do novo coronavírus e registram enormes perdas, uma explosão de provisões e um risco de inadimplência.

O espanhol Banco Santander, segundo em capitalização de mercado na zona do euro, anunciou nesta quarta-feira (29) o primeiro prejuízo líquido em sua história, que atingiu uma soma gigantesca de 11,13 bilhões de euros.

As perspectivas econômicas desastrosas para a economia mundial obrigaram o banco a revisar para baixo o valor de várias de suas filiais, especialmente no Reino Unido, adquiridas a preços altos nos anos 2000.

"Com a crise atual, as perspectivas de benefícios que essas aquisições deveriam gerar agora são altamente depreciadas", explica Eric AFP, diretor de estudos econômicos da IESEG School of Management em Paris e Lille.

No total, o impacto negativo nas contas do Banco Santander é superior a 10 bilhões de euros. E, no primeiro semestre como um todo, as provisões do banco espanhol para risco de crédito não pago aumentaram em mais de 60%, para 7 bilhões de euros.

Outros pesos pesados europeus enfrentam o mesmo problema.

O principal banco alemão, Deutsche Bank, quadruplicou seus investimentos de risco no segundo trimestre e registrou um novo prejuízo líquido de 77 milhões de euros.

No Reino Unido, o Barclays viu seu lucro líquido cair no segundo trimestre em 91%, depois de "provisionar" outros 1,6 bilhão de libras para enfrentar o risco de inadimplência.

No total, as provisões do banco britânico atingiram 3,7 bilhões de euros no primeiro semestre.

- Dividendos adiados -

"As consequências da pandemia de coronavírus causarão um aumento acentuado das perdas em empréstimos não recuperáveis em bancos europeus. Empréstimos a pequenas e médias empresas e a consumidores, sem garantias, serão os mais afetados", analisa a agência de rating financeiro Moody's em relatório recente.

Com suas contas sob grande pressão, o Barclays vai esperar até o final do ano para decidir sobre o pagamento de dividendos, o que mobiliza muito capital.

O Santander contempla, por sua vez, um pagamento de dividendos em 2019, na forma de ações, adiando o pagamento líquido "até o momento em que as condições de mercado se normalizarem".

Apesar dos tempos difíceis pela frente, o setor "(bancário europeu) parece forte o suficiente para suportar o impacto econômico e os empréstimos não pagos". Os bancos passaram "uma década reforçando seus saldos contábeis" desde a crise financeira de 2008, lembra a consultoria Oliver Wyman.

Para os bancos europeus, "as perdas causadas pela COVID-19 representariam menos de 40% das registradas durante a crise financeira global de 2008-2010", acrescenta.

Além disso, vários analistas acreditam que as medidas adotadas por diferentes governos para melhorar a situação de famílias e empresas ajudarão os bancos a amortizarem o risco de inadimplência.

No entanto, esse apoio "não compensará totalmente" o impacto da crise da saúde, alerta a Moody's.

A capacidade real dos devedores de pagar seus empréstimos "será conhecida apenas depois que essas medidas forem levantadas", enfatiza a agência.