Flórida ultrapassa recorde anterior e registra 216 mortos por COVID-19 em 24h

A Flórida registrou 216 mortes por coronavírus nesta quarta-feira (29) e ultrapassou o recorde do dia anterior - informaram profissionais da saúde, no momento em que a doença avança incansavelmente neste estado do sudeste dos Estados Unidos.

Depois de causar 186 mortes na terça-feira, o vírus acumula 6.333 mortos no turístico "estado do sol", de acordo com o Departamento de Saúde.

Nesta quarta, a Flórida informou 9.446 novos casos, depois de várias semanas registrando números diários em torno dos 10.000. No total, cerca de 451.423 pessoas foram contaminadas.

Com 21 milhões de habitantes, a Flórida ultrapassou recentemente Nova York e continua sendo o segundo estado com mais casos de COVID-19, logo abaixo da Califórnia, que tem o dobro de sua população.