Na luta por uma vaga na elite do Espanhol, Almería e Zaragoza anunciam casos de COVID-19

O Almería e o Zaragoza, times da segunda divisão espanhola, que devem jogar o torneio final (playoff) que definirá quem sobe para a série A, anunciaram nesta quarta-feira que diagnosticaram casos de coronavírus entre seus integrantes.

"A UD Almería comunica que, após exames médicos para COVID-19, realizados ontem (terça-feira), de forma individual, para jogadores, comissão técnica, funcionários e dirigentes do clube, um caso positivo foi detectado em um membro da equipe", informou o clube.

"Essa pessoa foi isolada, não apresenta sintomas e está em boa saúde", acrescenta o comunicado, destacando que os treinos foram suspensos e os jogadores estão em suas casas para repetir os testes nesta quarta-feira.

O Almería, que terminou em quarto no campeonato da segunda divisão, é uma das equipes que estarão no playoff que concederá a última vaga para a elite do futebol espanhol, disputado pelo terceiro, quarto, quinto e sexto colocados (Zaragoza, Almería e Elche, respectivamente).

No início da tarde, o Zaragoza também anunciou um caso positivo em sua equipe.

"Na manhã desta quarta-feira, após o desenvolvimento normal das sessões de treino de segunda e terça-feira, uma das pessoas que passou nos testes na segunda-feira apresentou vários sintomas compatíveis com a doença", informou o clube aragonês.

Estes novos casos de coronavírus na segunda divisão se unem aos registrados no time do Fuenlabrada, cujos jogadores estão confinados em um hotel em La Coruña há uma semana e meia.

A equipe de Madri foi para a La Coruña jogar a partida da última rodada do campeonato da categoria contra o rebaixado para a 3ª divisão Deportivo La Coruña, mas o encontro foi adiado.

O adiamento de apenas esta partida gerou controvérsia entre as equipes da segunda divisão, já que o 'Fuenla' voltará a campo sabendo o resultado que terá que obter para entrar na luta por uma vaga na subida para a elite

O Fuenlabrada, que pode tirar do Elche a última vaga para o playoff, tem 26 membros diagnosticados com a COVID-19.