Forças federais começam a deixar Portland nesta quinta

O contingente de policiais federais em Portland (oeste dos Estados Unidos), enviado pelo presidente Donald Trump e que protagonizou durante semanas duros confrontos com manifestantes, começará a se retirar na quinta-feira (30) - anunciou a governadora do estado de Oregon no Twitter.

"Após minhas conversas com o vice-presidente (Mike) Pence e outros, o governo federal concordou em retirar as autoridades federais de Portland", escreveu a governadora Kate Brown nesta quarta (29).

"Eles atuaram como força de ocupação e trouxeram violência", disse ela, referindo-se aos embates com os manifestantes que tomara as ruas em protesto contra o racismo e contra a brutalidade policial há semanas, após a morte do afro-americano George Floyd.

"A partir de amanhã (quinta-feira), todos os oficiais da Alfândega e Proteção de Fronteiras e da (Polícia de Imigração) ICE sairão do centro de Portland", garantiu.