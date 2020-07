Comunicado do Business Wire :The Western Union Company

A Western Union (NYSE:WU), líder global em pagamentos e movimentações financeiras internacionais e em moedas estrangeiras, e a Cebuana Lhuillier, a maior e mais antiga prestadora de serviços microfinanceiros das Filipinas, se uniram para permitir que os clientes das Filipinas enviem e recebam transferências de dinheiro da Western Union.

A colaboração significativa com a Cebuana Lhuillier adicionará outras 2.500 unidades à rede global da Western Union e fornecerá um maior acesso aos clientes do quarto país que mais recebe remessas no mundo. Os clientes de transferências de dinheiro que acessarem a rede de filiais da Cebuana Lhuillier em todo o país poderão enviar ou receber dinheiro por meio da rede global da Western Union em mais de 200 países e territórios. Os serviços devem ser implantados nas próximas semanas.

"A Western Union e a Cebuana Lhuillier entendem a importância da conectividade e do estabelecimento de relações, mantendo, ao mesmo tempo, o cliente no centro das suas atenções. Esta integração de capacidades e esta colaboração estratégica entre as duas líderes põem em destaque o poder de se combinarem ativos para atender às necessidades dos clientes", afirma Jean Claude Farah, Presidente de Redes Globais da Western Union.

"Em uma era em que a velocidade, a confiabilidade e a conveniência significam tudo", ele acrescenta, "estamos aumentando o número de pontos de contato onde nossos clientes podem acessar nossos serviços e se conectar com seus entes queridos em todo o mundo. Recebemos a Cebuana Lhuillier de braços abertos na família Western Union e nos sentimos orgulhosos e emocionados por trabalhar em colaboração com ela para, juntos, alcançarmos mais clientes."

Há décadas atendendo aos filipinos com sucesso ao oferecer serviços financeiros essenciais, as duas empresas uniram suas forças para promover movimentações de dinheiro entre diferentes países para os clientes nas Filipinas. Esta aliança dá suporte à estratégia da Western Union de alavancar sua plataforma e seu portfólio de capacidades, permitindo que outras empresas que buscam expandir seu alcance global cresçam a partir de uma parceria robusta. A cooperação entre as duas empresas também demonstra a visão da Cebuana Lhuillier de empoderar os filipinos por meio dos serviços financeiros.

"Esta parceria com a Western Union é um passo prudente para garantirmos a acessibilidade de milhões de filipinos em todo o mundo e para abrirmos caminho para uma rede de futuro seguro com presença em praticamente todos os pontos do planeta", argumenta Jean Herni Lhuillier, Presidente e CEO da Cebuana Lhuillier.

"Estamos muito entusiasmados por colaborar com a Western Union, pois seus valores corporativos se alinham perfeitamente com nossa essência, que é facilitar a inclusão financeira dos filipinos carentes, e ampliar nosso alcance torna tudo isso ainda mais possível", acrescenta Lhuillier.

A Cebuana Lhuillier é uma prestadora abrangente que oferece serviços microfinanceiros a mais de 30 milhões de clientes por meio das suas mais de 2.500 filiais, com 20 mil parceiros nacionais e 1,7 milhões de pontos de contato físicos e virtuais. A empresa também atua como agente financeiro para o Cebuana Lhuillier Rural Bank e, desde então, com o lançamento do revolucionário produto de Micropoupança Cebuana Lhuillier do banco rural, vem fornecendo contas bancárias a 4 milhões de filipinos que, até então, não contavam com serviços bancários.

A Western Union atende a clientes em todo o mundo com uma rede digital de rápido crescimento na Internet, em aplicativos e na maior rede de agências de varejo em todo o mundo. Além disso, a rede global de pagamentos da Western Union inclui bilhões de carteiras e contas bancárias, oferecendo uma conveniência sem igual a familiares e entes queridos que enviam dinheiro às Filipinas. Nas Filipinas, os clientes logo poderão fazer envios e recebimentos por meio da Cebuana Lhuillier e poderão verificar o link do Localizador de Agências para ver o status da unidade mais perto de suas casas.

Sobre a Western Union

A Western Union Company (NYSE: WU) é líder global em pagamentos e movimentações financeiras internacionais e em moedas estrangeiras. Nossa plataforma omnicanal conecta os mundos físico e digital e faz com que seja possível que consumidores e empresas enviem e recebam dinheiro e façam pagamentos com velocidade, facilidade e confiabilidade. Em 31 de março de 2020, nossa rede incluía mais de 550 mil agentes de varejo, oferecendo os serviços da nossa marca em mais de 200 países e territórios, com a capacidade de envio de dinheiro a bilhões de contas. Além disso, o site westernunion.com, nosso canal de crescimento mais rápido em 2019, está disponível em mais de 75 países, além de outros territórios, para movimentações financeiras em todo o mundo. Com seu alcance global, a Western Union faz movimentações de dinheiro para o bem, conectando famílias, amigos e empresas para permitir a inclusão financeira e dar suporte ao crescimento econômico. Para mais informações, visite www.westernunion.com.

Sobre a Cebuana Lhuillier

A P.J. Lhuillier, Inc. (PJLI) é a orgulhosa empresa-mãe da Cebuana Lhuillier, a maior prestadora de serviços microfinanceiros das Filipinas, que, por meio do seu ramo bancário, o Cebuana Lhuillier Rural Bank, oferece serviços de penhora, remessas, microsseguros, pagamentos de contas, carregamentos eletrônicos, soluções business-to-business, micropoupanças e outros serviços bancários. Há mais de 30 anos, a Cebuana Lhuillier fornece continuamente produtos e serviços microfinanceiros rápidos, fáceis, seguros e convenientes a mais de 30 milhões de clientes por meio de mais de 2.500 filiais em todo o país. A empresa também expandiu seus serviços no espaço digital por meio do aplicativo eCebuana, um produto do Cebuana Lhuillier Rural Bank que também hospeda outras plataformas financeiras, como o Cebuana From Home, o ProtectNow.com e o site Cebuana Lhuillier Jewelry.

A Cebuana Lhuillier tem um compromisso com seu objetivo de promover a inclusão financeira da maioria dos filipinos e vem se mantendo na linha de frente do setor por meio das várias inovações nos seus produtos e da liderança no atendimento ao cliente. Seu compromisso com a excelência deu origem a inúmeros elogios e reconhecimentos, no seu país e no exterior.

