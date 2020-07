GM registra prejuízo de US$ 758 milhões no 2º trimestre

A montadora americana General Motors (GM) entrou no vermelho no segundo trimestre com um prejuízo líquido de 758 milhões de dólares, afetada pela pandemia de COVID-19, informou o grupo.

A perda líquida ajustada por ação é de 50 centavos, menor que o 1,77 dólar esperado pelos mercados.

A GM teve que interromper a produção durante quase dois meses devido às medidas de confinamento vinculadas à pandemia de coronavírus, mas as atividades já retomaram o ritmo normal na maioria das fábricas.

A marca líder de automóveis nos Estados Unidos registrou queda nas vendas de mais de 30% no segundo trimestre, assim como a concorrente Ford.

As vendas de veículos desabaram em abril e se recuperaram levemente em maio e junho.

O faturamento caiu 53%, a 16,8 bilhões de dólares, abaixo do esperado pelos analistas, que era 17,31 bilhões de dólares.