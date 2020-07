Jogador do Sevilla é diagnosticado com coronavírus

Um jogador do Sevilla testou positivo para coronavírus, informou nesta quarta-feira o clube espanhol, que na próxima semana enfrenta a Roma pela oitavas de final da Liga Europa.

"Após os testes de PCR realizados no domingo passado em jogadores, na comissão técnica e no restante da equipe, cujos resultados foram conhecidos ao meio-dia de segunda-feira, 27 de julho, um membro da equipe principal deu positivo para COVID-19", informou o Sevilla, sem revelar a identidade do portador do vírus.

O clube andaluz destacou que "a pessoa afetada é assintomática, passa bem e está isolada em casa".

O time espanhol suspendeu os treinos "preventivamente" e realizou uma desinfecção das instalações do clube.

Após esse resultado, foram realizados novos exames nos jogadores e na comissão técnica.

Se esses testes forem negativos, a equipe planeja voltar ao treinamento "individualmente" na quinta-feira à tarde.

O jogador afetado perderá a partida pelas oitavas de final da Liga Europa contra a Roma, que será realizada no dia 6 de agosto na cidade alemã de Duisburg.

Por conta da pandemia do coronavírus, a Liga Europa passou a ser disputada com fases de partida única entre os dias 10 e 21 de agosto, a partir das quartas de final.

A competição será disputada em quatro estádios na Alemanha.

Os jogos de volta das oitavas serão realizadas nos estádios das equipes mandantes, mas o Getafe e o Sevilla não disputaram o encontro de ida, portanto decidirão a vaga à etapa seguinte em partida única.

O Getafe enfrentará a Inter de Milão no dia 5 de agosto em Gelsenkirchen, enquanto o Sevilla tem pela frente a Roma, em Duisburg.