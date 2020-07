UE encomenda 30.000 tratamentos de remdesivir ao laboratório Gilead

A Comissão Europeia fez uma grande encomenda de tratamento com remdesivir ao laboratório americano Gilead, o que permitirá o atendimento de 30.000 pacientes na União Europeia (UE) - informou a instituição nesta quarta-feira (29).

No início de agosto, o contrato de 63 milhões de euros (74 milhões de dólares) disponibilizará aos 27 parceiros e ao Reino Unido doses de Veklury, marca comercial do antiviral remdesivir.

O uso do primeiro medicamento autorizado no bloco para tratar COVID-19 será direcionado para cerca de 30.000 pacientes com sintomas graves.

"Isso deve ajudar a cobrir as necessidades dos próximos meses, garantindo uma distribuição justa no nível da UE", explicou a Comissão em um comunicado.

O Executivo comunitário está preparando uma licitação conjunta para reservas adicionais deste medicamento, de modo a cobrir as necessidades a partir de outubro.

No começo de julho, Bruxelas autorizou provisoriamente o uso deste antiviral para adultos e adolescentes, a partir dos 12 anos, que estejam com pneumonia e precisem de oxigênio.