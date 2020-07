Irã dispara mísseis a partir das 'profundezas da terra' durante exercícios no Golfo

As Forças Armadas iranianas dispararam, nesta quarta-feira (29), mísseis balísticos "das profundezas da terra" no último dia de seus exercícios militares no Golfo, informou a mídia local.

Os disparos ocorreram um dia depois do treinamento da Guarda Revolucionária que simulou um ataque a um modelo de porta-aviões dos EUA perto do Estreito de Ormuz, importante passagem marítimo para os navios petroleiros.

Imagens divulgadas pela televisão pública iraniana mostraram explosões, fumaça e poeira após o que aparentava ser o disparo de quatro projéteis em um local deserto.

Em uma declaração publicada em seu site Sepahnews, a Guarda Revolucionária afirmar que foi "a primeira vez no mundo" que um exercício desse tipo foi produzido, sem mais detalhes.

A Guarda menciona "o lançamento bem-sucedido de mísseis balísticos a partir das profundezas da terra de modo totalmente camuflado", uma operação "que pode representar sérios desafios às organizações de inteligência inimigas".

A Guarda Revolucionária indicou que também lançou bombas a partir de aviões Sukhoi Su-22 contra "posições pré-determinadas" na ilha de Bani Farur.

As manobras ocorrem em um contexto de tensão entre Washington e Teerã após a retirada unilateral dos Estados Unidos do acordo internacional sobre o programa nuclear iraniano em 2018 e o restabelecimento das sanções contra a República Islâmica.

No último ano, os dois países pareciam estar à beira de um conflito: em junho de 2019, depois que o Irã destruiu um drone americano no Golfo, e em janeiro, quando os EUA mataram Qassem Soleimani, o poderoso general da Guarda Revolucionária, em um ataque com drone perto do aeroporto de Bagdá, no Iraque.