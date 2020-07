Supercopa da Inglaterra será disputada em 29 de agosto em Wembley

A Federação Inglesa de Futebol (FA) anunciou nesta quarta-feira que a Community Shield (Supercopa da Inglaterra), que tradicionalmente abre a temporada de futebol no país, será disputada no dia 29 de agosto no Estádio de Wembley, em Londres.

A partida será entre o campeão da Premier League, Liverpool, e o vencedor da Copa da Inglaterra (FA Cup), a ser definido neste sábado pelo Arsenal e Chelsea.

A Supercopa da Inglaterra acontecerá duas semanas antes do início da nova temporada da liga inglesa, já que logo depois vem uma janela de datas Fifa para os jogos das seleções nacionais, de 2 a 10 de setembro.

Foi publicado na imprensa que a Supercopa poderia servir como um teste para os estádios voltarem a receber um número limitado de torcedores, diante de um possível relaxamento das restrições ao público a partir de 1º de outubro.

A Premier League (entidade que organiza a primeira e segunda divisões inglesas) informou na semana passada que sua temporada 2020-2021 começaria em 12 de setembro e duraria até 23 de maio.