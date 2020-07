Primeiro-ministro de Mali pede que líder religioso ajude a convencer oposição a mudar de lado

O primeiro-ministro do Mali, Bubu Cissé, pediu nesta terça-feira (28) ao influente imã Mahmoud Dicko que ele "se envolva" e ajude a fazer com que o movimento de oposição M5-RFP se una ao governo nacional da União para resolver a crise no país, informou uma fonte próxima ao chefe de governo.

Durante uma reunião na casa do líder religioso, principal figura dos protestos em Mali, o primeiro-ministro "pediu ao imã que se envolvesse para que os atores da M5-RFP aceitem a mão estendida do chefe de estado [Ibrahim Boubacar Keita], unindo-se ao governo nacional da União e dando preferência ao diálogo como solução inevitável para superar a crise" que o país atravessa desde junho. A declaração, enviada à AFP, é de Bubu Doucouré, diretor da célula de comunicação do primeiro-ministro.

Na terça-feira passada, a oposição rejeitou um plano para sair da crise apresentado por líderes da África Ocidental, e pediu novamente a renúncia do presidente Keita.