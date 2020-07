Icônica marca de fotografia Kodak obtém US$ 765 milhões para produzir medicamentos

A lendária marca de fotografia Eastman Kodak entrará no negócio de fabricação de produtos farmacêuticos em meio à pandemia de coronavírus, usando um empréstimo do governo de US$ 765 milhões, anunciou a empresa nesta terça-feira.

O empréstimo da Corporação Internacional de Financiamento ao Desenvolvimento dos Estados Unidos (DFC) financiará a criação da Kodak Pharmaceuticals, que "produzirá componentes farmacêuticos que foram identificados como essenciais, mas caíram em uma escassez crônica nacional", disse esta agência em comunicado.

A empresa, que assinou uma "carta de interesse" com a DFC nesta terça-feira, produzirá "até 25% dos ingredientes farmacêuticos ativos usados em medicamentos genéricos não biológicos e não antibacterianos".

A Kodak, que já foi uma gigante no mundo da fotografia e cujos negócios têm enfrentado dificuldades nos últimos anos com o advento dos smartphone, expandirá suas instalações atuais em Rochester, Nova York e St. Paul, Minnesota.

A empresa disse que o novo negócio farmacêutico suportará 360 empregos diretos e 1.200 indiretos. "Ao alavancar nossa vasta infraestrutura, nossa profunda experiência na fabricação de produtos químicos e nossa herança de inovação e qualidade, a Kodak desempenhará um papel fundamental no retorno de uma cadeia de suprimentos farmacêutica americana confiável", disse o executivo-chefe da empresa, Jim Continenza, na declaração.

O empréstimo do DFC é o primeiro a ser feito depois que o presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva em maio para incentivar a produção doméstica dos materiais necessários para combater a COVID-19.

Enquanto os americanos consomem cerca de 40% dos componentes usados para fabricar medicamentos genéricos em todo o mundo, apenas 10% deles são produzidos no país, disse a DFC.

"Temos o prazer de apoiar a Kodak nesse novo e ousado empreendimento", disse o diretor da DFC, Adam Boehler. "Nossa colaboração com esta empresa americana icônica promoverá saúde e segurança em nosso país e no mundo".