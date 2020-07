Conselho Europeu revela 'grave preocupação' com lei de segurança para Hong Kong

O Conselho Europeu afirma em comunicado que "adotou conclusões" nesta terça-feira, 28, nas quais demonstra "grave preocupação com a legislação de segurança nacional para Hong Kong", adotada pelo Congresso da China em 30 de junho. A União Europeia reafirma seu apoio ao "auto grau de autonomia de Hong Kong" sob o princípio "Um País, dois sistemas" e sua solidariedade ao povo de Hong Kong, enquanto também fala em um "pacote de resposta coordenado de medidas em vários campos".



As medidas, incluem, de acordo com a nota, mudanças em questões como asilo, imigração, vistos e políticas de residência; exportações de equipamento específico e tecnologias sensíveis para usos em Hong Kong; bolsas e intercâmbios acadêmicos envolvendo estudantes e universidades do território; o apoio à sociedade civil; e a revisão de acordos de extradição e outros pactos relevantes com Hong Kong. "Por fim, as conclusões pedem a revisão da implementação da lei de segurança nacional e do impacto do pacote de respostas da UE antes do fim do ano", afirma o comunicado do bloco europeu.