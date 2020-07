Canadá aprova o uso de remdesivir contra o coronavírus

O Canadá autorizou, nesta terça-feira (28), o uso do antiviral remdesivir em casos graves de pacientes com a COVID-19.

"O remdesivir é a primeira droga que a Agência de Saúde do Canadá autoriza para o tratamento da COVID-19", informou a pasta da Saúde.

Pelo menos dois grandes estudos nos Estados Unidos demonstraram que esse medicamento pode reduzir o tempo de internação de pacientes com o novo coronavírus.

Washington autorizou em 1º de maio o uso do antiviral em casos de emergência, originalmente usado para o tratamento do Ebola. Vários países asiáticos seguiram o mesmo caminho e autorizaram o uso da droga, incluindo o Japão e a Coreia do Sul.

Canadá disse que o remdesivir só poderá ser utilizado em pacientes com COVID-19 que apresentarem pneumonia e tiverem a necessidade de mais oxigênio para respirar.

As doses que serão usadas no Canadá serão fabricadas pela companhia norte-americana que desenvolveu o medicamento, a Gilead Sciences.

Antes de julho, a Comissão Europeia também autorizou o uso do remdesivir contra o coronavírus.

Até terça-feira, o Canadá contabilizou 114.800 casos e mais de 8.900 mortes.