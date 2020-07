Flórida tem recorde diário de mortes por covid-19; ao todo são 6.117 óbitos

O Departamento de Saúde da Flórida registrou nesta terça-feira, 28, seu recorde de mortes diárias provocadas pela pandemia do novo coronavírus. O número de pessoas que faleceram de covid-19 no Estado entre a segunda-feira, 27, e esta terça-feira, 28, foi de 186, para um total de 6.117 vítimas fatais.



Quanto aos novos casos confirmados nas últimas 24 horas, a Flórida registrou um leve aumento em comparação com o dia anterior, com 9.243 contaminações nesta terça contra 8.901 na segunda-feira.



Segundo relatório divulgado pelo governo do Estado norte-americano, o condado de Dade, onde fica Miami, concentra um quarto de todas as contaminações na Flórida, com 109.473 casos.



Apenas os condados de Maricopa, em Phoenix, capital do Arizona, e Los Angeles, na Califórnia, somam mais casos que Dade, com respectivos 109.988 e 176.028 infectados, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins.