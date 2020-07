China critica 'provocação imprudente' dos EUA após fechamento de consulados

A China criticou nesta terça-feira (28) a "provocação imprudente" dos Estados Unidos, após sua decisão de fechar o consulado chinês em Houston, que provocou, como represália, o fechamento de um consulado dos EUA em seu território.

"A provocação imprudente dos Estados Unidos, o confronto e divisão estão muito longe da realidade: que os interesses da China e Estados Unidos estão muito integrados", disse o ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, em uma conversa com seu par francês, Jean-Yves Le Drian, segundo uma transcrição publicada pelo Ministério.

Estados Unidos e China "podem cair no abismo do confronto", de acordo com a transcrição.

Wang também pediu à comunidade internacional que resista a "qualquer ato unilateral ou hegemônico", explicou o texto.

Estados Unidos e China "deveriam iniciar uma comunicação racional e nunca permitir que alguns poucos elementos antichineses derrubem décadas de trocas e cooperação bem-sucedidas", acrescentou.