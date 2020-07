Conta no Twitter de filho de Trump é limitada por 'compartilhar desinformação'

O Twitter "suspendeu" nesta terça-feira, 28, por 12 horas a conta na rede social de Donald Trump Jr., um dos filhos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A justificativa dada pela empresa foi que o empresário de 42 anos "compartilhou desinformação" sobre a covid-19, por isso sua conta terá "funcionalidade limitada durante 12 horas".



Por meio da conta de sua equipe de comunicação, o Twitter diz que o conteúdo precisou ser deletado, por violar as regras da rede. De acordo com a imprensa americana, o tuíte que motivou a punição, já retirado da plataforma, trazia um vídeo sobre os supostos benefícios da hidroxicloroquina no combate ao novo coronavírus.



A imprensa americana diz ainda que o próprio presidente retuitou o mesmo vídeo, mas nesse caso não houve suspensão da funcionalidade da conta. A mensagem foi retirada, com uma mensagem de que ela "não está mais disponível", a qual remete para um site com as regras para os avisos do Twitter.



O presidente americano já criticou o Twitter várias vezes, pelo que considera um viés contrário a ideias e políticos conservadores, enquanto a rede argumenta que apenas aplica suas regras de uso.