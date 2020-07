'Watchmen' lidera, com 26, as indicações ao Emmy

A minissérie da HBO "Watchmen", sobre um grupo de vigilantes mascarados que são tratados como criminosos por agências governamentais, liderou as indicações ao Emmy com 26, os primeiros prêmios a serem entregues durante a pandemia de coronavírus.

A comédia "Maravilhosa Sra. Maisel" lhe seguiu com 20; o thriller criminal "Ozark" e o drama de sucesso "Succession" sobre a luta de uma família dona de um conglomerado da mídia, receberam 18 indicações.

A série da Disney+ "The Mandalorian", protagonizada pelo chileno Pedro Pascal, ficou com 15.

Os Emmy serão celebrados em 20 de setembro em uma cerimônia que deve ser virtual devido à COVID-19, que se espalha com força nos Estados Unidos, com 4,2 milhões de casos.

"2020 não se reduz à crise de saúde mundial, mas estamos testemunhando uma das maiores lutas pela justiça social da história, e é nosso dever usar esse meio para a mudança", afirmou o presidente da Academia de Televisão, Frank Scherma, em referência aos protestos em massa contra o racismo e a violência policial após a morte de George Floyd sob custódia.

"Esse é o poder e a responsabilidade da televisão, não apenas fornecer uma variedade de serviços, ou oferecer um pouco de evasão, mas também se trata de amplificar as vozes que devem ser escutadas e contar as histórias que devem ser contadas".

Netflix foi a plataforma com mais indicações, com um total de 160, quebrando o recorde anterior da HBO com 137 em 2019.

A HBO, por sua vez, teve a segunda maior quantidade de indicações com 107, seguida pelos canais NBC (47), ABC (36) e FX (33).