Três migrantes morrem a tiros na Líbia durante desembarque

Três migrantes sudaneses foram mortos a tiros em um ponto de desembarque na costa líbia, informou nesta terça-feira (28) a agência da ONU para os refugiados (ACNUR), que exigiu uma "investigação urgente".

A ACNUR "lamenta a perda trágica de três pessoas e pede uma investigação urgente", após os "disparos no ponto de desembarque de Al Khums na Líbia, na noite passada, após a interceptação de uma embarcação por parte do serviço da Guarda Costeira da Líbia", disse a agência em comunicado, no qual informaram que os tiros foram disparados após o desembarque de mais de 70 pessoas.

Duas das vítimas morreram no local e a terceira enquanto era levada ao hospital pela Cruz Vermelha.

O tiroteio também causou dois feridos.

A Organização Internacional para as Migrações (OIM, que também pertence à ONU) explicou em um comunicado que, de acordo com vários de seus funcionários, "as autoridades locais começaram a disparar quando os migrantes tentaram fugir do ponto de desembarque".

Segundo a ACNUR, o restante dos migrantes foram detidos.