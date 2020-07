Irã faz treinamento com um modelo de porta-aviões dos EUA nas águas do Golfo

As forças armadas iranianas destruíram com mísseis o modelo de um porta-aviões dos EUA nesta terça-feira (28), durante exercícios militares nas águas do Golfo, que o Pentágono chamou de "irresponsáveis e perigosos".

Os exercícios, batizados como "Profeta Maomé 14", foram realizados perto do Estreito de Ormuz, um passo importante principalmente para os petroleiros.

Foi um comportamento "irresponsável e perigoso", reagiu a porta-voz da Quinta Frota americana, Rebecca Rebarich.

Apesar disso, esses exercícios "não perturbaram as operações da coalizão na região e não tiveram nenhum impacto na livre circulação do comércio no Estreito de Ormuz e nas águas circundantes", acrescentou.

As manobras iranianas ocorrem em um contexto de tensão entre Washington e Teerã após a denúncia unilateral dos Estados Unidos do acordo internacional sobre o programa nuclear iraniano em 2018.