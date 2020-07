Comunicado do Business Wire :PCI Pharma Services

PCI Pharma Services (PCI), provedora líder de soluções global de terceirização no setor farmacêutico e biofarmacêutico, anunciou hoje um marco significativo em sua presença clínica global com a criação de um novo Centro Clínico de Excelência (COE) na Europa Ocidental localizado em Berlim, um grande investimento que representará um novo local emblemático para os clientes. Isso faz parte da estratégia global da PCI de expandir sua rede de cadeias de suprimentos clínicos para a Europa continental, complementando as ofertas disponíveis nas suas instalações no Reino Unido e na Irlanda. O COE deve ser concluído em janeiro de 2021.

"Com essa expansão, nosso Centro de Excelência Clínica de Berlim atenderá às necessidades de clientes europeus e globais" declarou o vice-presidente e gerente geral de Operações e suprimentos clínicos globais da PCI Pharma Services, Brian Keesee. "Berlim é um excelente centro logístico que servirá como uma solução proativa para o Brexit, garantindo que não haja lacunas na cadeia de suprimentos e que nossos clientes que realizam ensaios clínicos em todas as partes da Europa continuem sendo atendidos".

O COE de Berlim incluirá quase 1.600 metros quadrados de espaço dedicado à embalagem primária e secundária, armazenamento de terapias farmacêuticas e biofarmacêuticas em todas as faixas de temperatura e distribuição. Essa capacidade está bem posicionada para atender o ecossistema de ensaios clínicos baseado na UE, que atualmente possui mais de 38.100 locais de ensaios ativos nos 27 países membros e que, de acordo com as pesquisas, fica atrás apenas dos Estados Unidos. Dos países da UE, França e Alemanha ocupam o primeiro e o segundo lugar, com 7.370 e 4.418 locais de teste ativos, respectivamente.i

"Nossa estratégia sempre foi aumentar a capacidade e os recursos de nossa rede de serviços de ensaios clínicos e, com a aquisição da Bellwyck Pharma Services no início deste ano, estamos dando o próximo passo para aprimorar as capacidades das novas instalações em Berlim para apoiar o crescimento do mercado de ensaios clínicos na Europa e mais além", disse o diretor executivo da PCI Pharma Services, Salim Haffar. "Esse investimento fornecerá aos clientes soluções globais de ensaios clínicos para seus medicamentos que mudam a vida, garantindo a continuidade do fornecimento de pacientes para atender às crescentes demandas do mercado".

Sobre a PCI Pharma Services

O setor global de assistência médica confia na PCI as soluções de desenvolvimento de medicamentos que aumentam a velocidade de comercialização de seus produtos e as oportunidades de sucesso comercial. Somente a PCI traz a experiência comprovada que vem com mais de 50 lançamentos bem-sucedidos de produtos por ano, e mais de cinco décadas no setor da saúde. A tecnologia de ponta e o investimento contínuo nos permitem atender às necessidades globais de desenvolvimento ao longo do ciclo de vida do produto - desde os ensaios clínicos da Fase I até a comercialização e o fornecimento contínuo. Nossos clientes nos veem como uma extensão de seus negócios e um parceiro de colaboração, com o objetivo compartilhado de melhorar a vida dos pacientes. Para mais informações, acesse www.pci.com ou siga-nos no Twitter @PCI_Social.

___________________

i Website ClinicalTrials.gov. Pesquisa avançada do status da avaliação ativo, não recrutando; Recrutamento; Inscrição por convite. Bethesda (MD): Biblioteca Nacional de Medicina (EUA). Disponível: https://clinicaltrials.gov/ct2/results/map?recrs=adf↦=. Acessado em 27 de julho de 2020.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200728005752/pt/

Bailey Watroba, Meios de Comunicação WE bwatroba@we-worldwide.com / +1-617-234-4110

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.