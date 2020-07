Cinema italiano e COVID-19 marcarão 77ª Mostra de Veneza

A 77ª edição da Mostra de Veneza será marcada pelo cinema italiano, com quatro títulos na competição oficial, assim como pela pandemia de coronavírus que levou o festival a reduzir seu programa e a tomar medidas sanitárias.

"A decisão de realizar a 77ª edição da Mostra de Cinema de Veneza é um sinal de confiança", afirma o diretor do festival, Alberto Barbera, citado em um comunicado, no qual também falou de "uma primavera de angústia" (outono no Brasil), seguida da "incerteza".

"A Mostra será realizada nas datas previstas, renunciando a algumas coisas", mas "o coração do festival está a salvo", acrescentou Barbera.

A competição oficial inclui 18 filmes, quatro deles italianos, dos diretores Emma Dante ("Le sorelle Macaluso"), Claudio Noce ("Padrenostro"), Susanna Nicchiarelli ("Miss Marx") e Gianfranco Orsi ("Notturno").

Outro filme italiano, "Lacci", de Daniele Luchetti, uma história de infidelidade em um casal napolitano, abrirá o festival, fora de competição. O evento vai de 2 a 12 de setembro.

Ao todo, haverá 60 filmes em cinco categorias diferentes e 15 curtas, assim como uma série de televisão, informaram os organizadores.

Há diretores de países como México, Israel, Rússia, Irã, Japão e Índia.

O júri que entregará o Leão de Ouro de melhor filme será presidido pela atriz australiana Cate Blanchett e incluirá a atriz francesa Ludivine Sagnier, os cineastas Christian Petzold, alemão, e Cristi Puiu, romeno, o escritor italiano Nicola Lagioia e as diretoras Joanna Hogg, britânica, e Veronika Franz, austríaca.

Um Leão de Ouro pelo conjunto da obra será entregue à atriz britânica Tilda Swinton e a diretora de Hong Kong Ann Hui.