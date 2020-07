Pandemia provoca perdas de US$ 320 bilhões para turismo mundial entre janeiro e maio

A pandemia e o confinamento em boa parte do mundo causaram perdas de US$ 320 bilhões para o turismo mundial entre janeiro e maio - apontam dados divulgados nesta terça-feira (28) pela Organização Mundial de Turismo (OMT).

"É mais do que o triplo das perdas registradas no turismo internacional durante a crise econômica global de 2009", afirmou esta agência da ONU com sede em Madri.

Entre janeiro e maio, o número de turistas internacionais caiu 56%, em comparação com o mesmo período de 2019, o que significa 300 milhões a menos de passageiros.

Apesar da recuperação tímida do turismo, especialmente no hemisfério norte, "o índice de confiança estabelecido pela OMT registra mínimos históricos", acrescenta o comunicado.

Entre os principais perigos para o setor, a OMT cita "o aumento do vírus e o risco de novos confinamentos", além da situação de "ponto morto" na China e nos Estados Unidos, dois dos principais mercados provedores de turistas.

No início de maio, esta agência previa uma queda entre 60% e 80% do número de turistas internacionais até 2020, com perdas associadas variando de US$ 910 bilhões a US$ 1,2 trilhão.

A OMT alerta para a possível destruição "de 100 milhões a 120 milhões de empregos diretos" no setor.