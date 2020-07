Autorretrato de Rembrandt é leiloado na Sotheby's

Um dos três autorretratos de Rembrandt na posse de um indivíduo particular será leiloado nesta terça-feira (28) pela casa Sotheby's, por um valor entre 12 e 16 milhões de libras (em torno de US$ 15,25 milhões e US$ 21,12 milhões, respectivamente).

O quadro, de 15 cm por 20 cm, assinado e datado em 1632 pelo grande mestre flamengo, representa o artista aos 26 anos, vestido com roupas cerimoniais, de preto, com um chapéu de feltro e gola de renda branca.

A pintura foi autentificada somente em 1996, após uma análise que demonstrou que foi feita sobre a mesma madeira de carvalho que o suporte de outro retrato, de seu amigo Maurits Huygens.

Para George Gordon, da Sotheby's, a roupa formal, incomum nas dezenas de autorretratos do artista, sugere que ele talvez tivesse a intenção de se mostrar elegante para cortejar quem se tornaria sua musa e esposa, Saskia van Uylenburgh, e convencer seus pais de que era um bom partido para sua filha.

Pintado pouco depois de se mudar para Amsterdã, o autorretrato também poderia servir como uma espécie de cartão de visita, mostrando a seus potenciais clientes sua situação florescente.

Segundo Gordon, foi pintado em muito pouco tempo, já que o fundo não havia terminado de secar quando Rembrandt o assinou.

Com um calendário complicado, devido à pandemia de COVID-19, a Sotheby's decidiu realizar um único leilão noturno, no qual reunirá mais de 500 peças de todas as épocas, entre pintores antigos e contemporâneos.