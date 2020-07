Pfizer eleva previsões para 2020 após cair menos que esperado no 2o trimestre

A empresa farmacêutica norte-americana Pfizer, imersa no desenvolvimento de uma vacina contra a COVID-19, melhorou ligeiramente sua previsão para 2020, conforme anúncio feito nesta terça-feira (28), após relatar resultados acima do esperado no segundo trimestre.

O grupo teve um lucro líquido de US$ 3,4 bilhões entre abril e junho, 32% a menos do que no ano anterior. O lucro por ação foi de 78 centavos, mais do que os 68 centavos esperados pelos analistas.

A receita da empresa caiu 11%, a US$ 11,8 bilhões - em parte, devido às dificuldades de seus representantes de se reunirem com médicos e pelo fato de a área da saúde estar concentrada no combate à pandemia.