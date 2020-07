Comunicado do Business Wire :Ozow

"Em uma economia global em constante mudança, tradicionalmente dominada por grandes bancos desde 1472 (algo que dificilmente mudará nas próximas décadas), a Ozow está posicionada como um disruptor para desafiar o status quo. A Ozow está liderando o caminho com uma plataforma de Banco Aberto na África e o surpreendente crescimento dos negócios nos últimos seis anos conta a história de um rápido crescimento, prestes a conquistar o continente africano", disse o CEO e cofundador da Ozow, Thomas Pays. "Como uma empresa liderada pelo mercado, o sucesso da Ozow cresceu ao vê-los capturando um mercado inteiro (que representa mais de 70% do mercado instantâneo de Câmbio de fundo comercial [EFT, na sua sigla em inglês] na África do Sul), desde o coração de municípios carentes e áreas rurais até os mais altos níveis de vida. Todos os usuários observam que a plataforma de pagamento é uma alternativa melhor, mais segura e mais fácil aos cartões ou um pagamento manual por EFT."

Existem mais de 49 milhões de contas bancárias somente na África do Sul - os usuários precisam apenas de uma maneira conveniente de pagar com elas. Aqui é onde a plataforma segura de pagamentos on-line da Ozow está liderando na inovação em pagamentos.

"Os consumidores, comerciantes e bancos na África do Sul e Namíbia agora reconhecem a Ozow como a maneira rápida e confiável de fazer pagamentos", afirmou Pays. "Como a maioria das pessoas na região se conecta principalmente por meio de seus dispositivos móveis (o mesmo vale para o resto da África) - e geralmente paga antecipadamente por tempo de uso/dados -, a velocidade da transação é essencial. Nós nos comprometemos a habilitar pagamentos em alguns segundos."

O mais recente lançamento de produto da Ozow na forma de uma inovação mundial, com patente pendente chamada Ozow PIN, também resultou em um maior crescimento dos negócios. Essa tecnologia permite que o usuário "tokenize" o pagamento e faça compras repetidas com a simples entrada de um PIN de quatro dígitos. Essa inovação mundial já está dominando a maior parte do mercado de dinheiro em espécie, cartão e opções alternativas de pagamento, capacitando os usuários a realizar transações a qualquer momento, em qualquer lugar on-line ou no ponto de venda, sem a necessidade de um aplicativo ou registro. "Como empresa de pagamentos líder de mercado na África, colocamos as necessidades de nossos clientes em primeiro lugar, resultando em um aumento de mais de 50% em pagamentos recorrentes desde a introdução dessa nova tecnologia", comentou Pays. A Ozow também pode ser usada para faturamento eletrônico em parceria com a SAGE e a Xero, pagamentos por SMS nas principais redes e códigos QR. O serviço está disponível em cinco dos 11 idiomas oficiais da África do Sul, com planos de acrescentar outros idiomas nos próximos meses.

Da perspectiva do comerciante, a Ozow atua como uma camada adicional de segurança à da infraestrutura bancária existente, mantendo todas as transações sempre ultrasseguras e fornecendo um ambiente que provou ser mais seguro do que qualquer outro mecanismo de pagamento. Depois que um pagamento é confirmado, ele é irrevogável, usando uma instrução digital em tempo real emitida pelo proprietário da conta de origem.

A Ozow foi fundada em 2014 por Mitchan Adams e Lyle Eckstein (ambos sul-africanos), juntamente com o CEO, Thomas Pays, um francês que vive na África do Sul há mais de 16 anos.

Nos últimos anos, a Ozow se tornou a marca de pagamento mais confiável entre os usuários que desenvolveram um forte apego emocional à marca, capacitando muitos a realizar transações digitais pela primeira vez.

Os valores da empresa e a cultura que a Ozow desenvolveu se centram em capacitar suas partes interessadas e causar impacto. Em abril do ano passado, a Ozow lançou uma campanha de "0% honorários" para ONGs, entidades sem fins lucrativos e PMEs, liderando novamente o mercado como um negócio socialmente responsável, transmitindo valor aos empreendedores (um elemento importante da economia sul-africana). economia), que geralmente colocam as necessidades de seus clientes acima das suas.

"Hoje, a Ozow é uma equipe de mais de 50 pessoas que compartilham a visão de levar nossas soluções rápidas e fáceis de pagamento para o continente africano e, finalmente, o mundo. Por meio da Ozow, em um mercado em que mais de 9,7 trilhões de rands são transferidos via pagamentos "banco a banco" por ano, bem mais de 11 vezes a participação de mercado nos pagamentos com cartão, a perspectiva de inclusão financeira para todos é praticamente ilimitada", disse Pays.

"Nossa abordagem é completamente aberta e queremos fazer parceria com bancos e outros fornecedores de pagamentos em cada um dos mercados em que entramos." "Tomamos o tempo necessário para garantir que nossa tecnologia está pronta para a escalabilidade e acreditamos que esse momento chegou", concluiu.

