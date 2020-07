Banksy doará dinheiro de leilão de uma de suas obras a hospital palestino

O artista de rua britânico Banksy doará o dinheiro arrecadado com o leilão de uma de suas obras, avaliada em mais de US$ 1 milhão, a um hospital palestino. Foi o que afirmou um de seus colaboradores à AFP nesta segunda-feira (27).

Intitulada "Mediterranean Sea View 2017" e composta por três quadros, a obra será leiloada na terça-feira na casa de leilões Sotheby's, em Londres, segundo Wissam Salsaa. Ele é diretor do hotel Walled Off, inaugurado por Bansky na cidade palestina de Belém, na Cisjordânia ocupada.

As telas, pintadas com tinta a óleo, retratam três vistas de um mar agitado e coletes salva-vidas laranjas espalhados pela praia. De acordo com o site da Sotheby's, trata-se de uma referência às vidas perdidas no mar durante a crise de migrantes na Europa nos anos 2010.

Pendurada na entrada do hotel Walled Off até recentemente, a obra está avaliada em US$ 1,5 milhão. Os recursos obtidos com sua venda serão destinados à construção de um serviço especializado em acidentes vasculares cerebrais agudos, em um hospital em Belém, disse Salsaa à AFP.

Em maio, um trabalho de Banksy em homenagem aos profissionais de saúde na linha de frente contra a pandemia de COVID-19 foi instalado em um hospital do Reino Unido, em Southampton, e será leiloado em benefício ao sistema de saúde britânico.

O artista, que mantém um grande mistério sobre sua identidade, é autor de vários grafites em Belém, onde abriu seu hotel em 2017. Os quartos do estabelecimento têm vista para o muro de separação erguido por Israel na Cisjordânia, um território palestino que ocupa desde 1967.